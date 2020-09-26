英超｜白禮頓補時追平再犯手球　波基斯12碼助曼聯險勝開齋 (21:43)

曼聯收起丹尼爾占士，派遣格連活特正選攻堅，中場新兵雲迪碧克續任後備；白禮頓則有上輪領紅的中場比蘇馬停賽，改由拉爾拉拿擔正。主隊開賽初段不乏具威脅的攻擊，右翼李安度杜沙特在9分鐘左腳勁射中柱，11分鐘後攻門再次擦柱邊出界；30分鐘，阿當韋斯達接應罰球攻勢，但頂中門楣。3分鐘後，拉舒福特禁區內橫傳予格連活特，後者將皮球送入網，但球證指「福仔」越位在先，入球無效。

波基斯費南迪斯其後在禁區內侵犯敵衛蘭普堤，白禮頓獲判12碼，馬奧比操刀中鵠。波基斯完半場前開出左路罰球，遠柱的尼曼查馬迪助攻，馬古尼門前撞入，助紅魔半場追成1：1。易邊後8分鐘，拉舒福特再「食詐糊」，但兩分鐘後單刀推入禁區以一敵三，起腳省中敵衛李維士鄧克後破網，曼聯反超前2：1。60分鐘，馬治射地波中內柱彈出，而杜沙特於77分鐘再次中楣，今場第3次射中門框。

戰至補時5分鐘，馬治為白禮頓扳平，原以為和波在望，但完場前最後一次角球攻勢，馬治在混戰中頭槌解圍，完場哨子聲隨即響起，但馬古尼向球證投訴馬奧比犯手球；球證審視視像裁判（VAR）後，判曼聯獲12碼，門將馬菲賴恩捉錯路，波基斯射向右上角入網，助曼聯戲劇性反勝3：2。

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