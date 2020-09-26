西甲｜蘇亞雷斯明晚勢為馬體會「地標」　感激美斯為自己抱不平 (19:15)

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馬德里體育會昨晚（26日）正式宣布和蘇亞雷斯簽約兩年，這名烏拉圭隊射手續披9號戰衣。西班牙Cope電台報道，主帥施蒙尼計劃在明晚主場對CF格蘭納達的聯賽，將此新援納入大軍名單。阿蘇今晨完成首課操練，和主帥施蒙尼見面，後者兩周前證實感染新冠病毒，現已痊癒。

阿蘇正式轉會前夕，美斯深情道別6年戰友，直言球會不應踢走對方。阿蘇形容美斯非常了解自己，又稱能以正面形象離開舊會，為此感自豪。巴塞周一（28日）凌晨亦出戰新季首擊，惟美斯今夏經歷離隊風波，又與戰友分道揚鑣，只得孤獨迎接主場對維拉利爾的開咧戰。

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