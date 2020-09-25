港超｜富力大勝升次席　愉園兩小將建功踢出拼勁 (18:49)

富力上仗補時被冠忠南區逼和2：2失兩分，今午在小西灣運動場閉門面對榜尾球隊愉園，新加盟的中堅杜度正選上陣，愉園只有兩名外援出戰，包括隊長中堅盧斯安奴及未完成入籍手續的巴基斯坦籍小將簡嘉亨。不過「快活谷」初段表現不俗，抵檔到富力的攻勢之餘，亦不乏具威脅反擊。惟戰至35分鐘終失手，迪布利前場搶球再扣過愉園門將屠俊翹後，在省角度射入空門得手，這名30歲科特迪瓦籍射手於42分鐘，接應伊高沙托尼傳中頭槌破網，梅開二度替富力半場領先2：0。而富力中場林樂勤於35分鐘入替傷出的方栢倫，時隔逾一年再次重返球場比賽。

富力半場已換走主力伊高沙托尼及謝家強，似為留力3日後的足總盃決賽。落後兩球的愉園未有放棄，於換邊後67分鐘，由下半場入替的19歲小將伍家揚，車身窩利射入一球世界波，亦是其今季第一球，為「快活谷」追至1：2。及後天氣轉壞下起大雨，雙方隨即合演「入球騷」， 富力由林志堅於75分鐘鎖定勝局，1分鐘後迪布利再入一球完成帽子戲法。愉園於82分鐘由另一後備小將莫漢睿門前建功，但尾段被富力中堅杜度頭槌埋齋，終以2：5大敗。

復賽後港超積分榜前列叮噹馬頭，頭4位僅相差1至2分。東方8戰15分續居首，富力7戰14分緊隨，傑志及理文分別7戰和8戰同得13分。港超未來兩周內完成餘下2至3輪賽事，下月11日煞科。

雖然3日後就要在足總盃決賽大戰東方龍獅，休息時間亦較對方少兩天，但主帥楊正光說，上仗臨尾被南區逼和後，球員信心有少許下跌，今仗大勝可保持球員信心和士氣，又指現時聯賽形勢已再沒有失分餘地。富力餘下3場聯賽分別為對傑志、理文及東方。

愉園在扣除棄賽球隊成績後，復賽後以7戰皆北敬陪末席，但今仗有19歲的伍家揚及17歲的莫漢睿各攻入「開齋球」，主教練鮑家耀說，相對上仗0：2負理文，球隊表現是有進步，冀兩個入球增強小將信心：「希望餘下3場復賽再踢好點，對南區甚至傑志搶到分數。我認為東方跟富力同一級數，只能希望減低失球數字。」他補充，球隊今仗進攻做得不錯，惟首兩個失球都可避免：「我常說失球不緊要，不要下次重覆犯錯就好，這樣才會進步。」

伍家揚稱，今仗球隊拼勁很好：「始終球隊有很多後生仔，給很多人睇死，我們甚至曾擔心過5場復賽都無法入球，如今一仗卻入到兩球，所以真的很開心和感到神奇。」

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