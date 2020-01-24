英聯盃｜南野拓實梅開二度助狂勝　高普：他絕對優秀　紅軍下周3日內兩迎阿仙奴 (17:53)

利物浦藉梳頓沙基利、南野拓實及居迪斯鍾斯連入兩球，以4球領前上半場。南野及馬高古積下半場先後建功，加上南野末段助攻奧歷治，終令紅軍以7：2大勝下半場入兩球的林肯城。高普賽後稱讚此役踢10號位的日本隊攻擊手南野：「老實講，我喜愛他今晚的表現。他絕對優秀，走動範圍甚廣。我認為我們全都知道他的質素了。中央位置就是他的強項。」

高普亦稱讚今仗獲選為最佳球員的居迪斯鍾斯，指這名19歲中場「是個與別不同的天才，定會為我們帶來樂趣」。此外，罕有擔正的梳頓沙基利也被高普讚賞：「沙基利以一記精彩罰球為球隊打開紀錄。這是一場來自他的超級比賽。他看來在隊中很有前途。」28歲的沙基利兩年前加盟紅軍後並非正選，去季更只曾上陣11次入1球，一直傳言會被放棄。

另外，阿仙奴隊長奧美揚解釋留效原因有二，首先是領隊阿迪達上任後，「帶來積極訊息及新的足球哲學，令我感覺到進步」；其二是他感受到球迷和會方對他的愛，「每個人都對我很好，令我有家的感覺」。

此外，曼城今晨憑愛爾蘭名將戴納的17歲兒子利姆戴納及菲爾科頓建功，主場以2：1淘汰英冠的般尼茅夫，將在下周三的16強賽作客般尼。阿士東維拉作客以3：0挫英冠的布里斯托城後，將與另一英冠客軍史篤城爭入8強。

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