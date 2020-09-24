歐霸奇聞︱熱刺晉級 賽前踢爆對手龍門架不合尺寸　摩連奴揶揄「以為自己長高了」 (16:39)

摩連奴賽後上載一張照片，顯示他舉高伸直的左手幾近觸碰橫楣，稱以為自己長高了：「賽前有點好笑的事，門將說龍門架細了，我和歐洲足協的人也來看，發現矮了5厘米。」熱刺的對手、馬其頓代表舒肯迪捷則表示，此球場只供球隊踢歐霸，不是平常的主場，對此不知情。

熱刺因聯賽盃賽事延期，可以有4日備戰昨仗。雖然門將赫特加盟後首戰被對手攻入遠射，但拉美拿、孫興慜及哈利卡尼建功，令他們以3：1擊敗舒肯迪捷，下周將與以色列的海法馬卡比於附加賽爭入歐霸正賽圈。

意甲AC米蘭在射手伊巴謙莫域感染新冠肺炎缺陣下，仍主場以3：2擊退挪威的波杜基林特，下周將作客葡超的里奧艾維。禾夫斯堡、格蘭納達、士砵亭、些路迪等亦晉級，但法甲的蘭斯則互射12碼出局。

另外，歐洲足協公布今季歐聯及歐霸續准後備換5人，令英超成為唯一使用舊例換3人的主要賽事。

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