西甲︱蘇亞雷斯別巴塞感觸落淚　與美斯變對手無損友誼 (23:14)

蘇亞雷斯承認，朗奴高文於上月19日被委任為巴塞隆拿新帥後，已迅速告訴他不在計劃之內。阿蘇說：「這球會需改變，新教練不會起用我。當他告訴我時，我知道已成定局，這是很難接受的。這是一個瘋狂的9月，消息滿天飛，會令你憤怒。」然而他表示帶着興奮的心情，加盟具競爭力的馬德里體育會，但未想到將來對賽巴塞的感覺，「我完全未能徹底消化整件事」。

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惟對阿蘇不變的事，應是與美斯的友情：「我倆知道對方的想法。美斯會為我成為敵人而奇怪，但不會損害我倆的友誼；我們曾在烏拉圭隊對阿根廷隊中交手。」如無意外，馬體會將在11月22日的西甲首循環迎戰巴塞，次循環則在明年5月9日在魯營交鋒。阿蘇雖被放棄，但他仍感恩巴塞，事關他在2014年世界盃咬意大利隊守將基亞連尼後，被國際足協重罰停賽4個月，卻獲巴塞招手，之後離開利物浦。

阿蘇說：「我感謝巴塞隆拿。我當年帶着大錯而來，但他們仍支持我，能為世上最佳球會比賽是一個夢想。我在這裏結識了很多朋友，這令我非常快樂。這是一個球員的離開，但也是一個有感情的人的離別。我會記住所有美好的時刻，那些冠軍、入球和與史上最好球員一起比賽的機會。」總結阿蘇效力巴塞6季，協助球隊分別四奪西甲和西班牙盃冠軍，2015年更連同在歐聯榮膺三冠王，他又以198球成為隊史第3號射手，僅次於634球的美斯和232球的施薩洛迪古斯。

阿蘇落實離隊後，巴塞與17歲的新晉西班牙國腳安素法迪續長約，正式升上一隊，將穿上轉會國際米蘭的中場維達爾留下的22號戰衣比賽，而其違約金則急增至4億歐元（約36億港元），料上陣機會將增加，與上季由馬體會加盟的基沙文的角色料會更加重要。

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