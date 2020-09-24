網球｜法球手美網確診被逐　漢堡站「復陽」准續戰　敵不過胃痛退賽 (20:33)

佩利上月於美網因確診退賽，數名球員及幕後人員亦屬密切接觸者，被勒令離開賽會隔離泡泡。他上周出戰羅馬大師賽，昨日亦參戰漢堡公開賽，但首圈32強面對挪威籍的卡斯柏魯迪，以4：6先失首盤，次盤落後0：2後退賽。

他賽後透露，在德國時病毒檢測再呈陽性，但醫生表示不排除是病毒殘留，准許他繼續參賽，但最終難敵染疫帶來的精神壓力：「我在美國確診，在羅馬檢測陰性，但來到德國又呈陽性。感激賽會讓我繼續參賽，但我實在要崩潰了。」他未透露能否參戰法國公開賽，只稱不同地方的防疫規例，令他無所適從。

另外，香港網球總會今午公布，與國際女子網球協會（WTA）、贊助商及政府商討後，考慮賽事球員、觀眾、工作人員等健康，決定取消今屆賽事，並承諾賽事明年回歸。此賽事為亞洲區第9站，曾吸引舒拉寶娃、禾絲妮雅琪等星級女將來港參戰，但去年賽事已因社會運動取消。

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