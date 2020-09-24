英聯盃︱新兵夏維斯戴帽成晉級功臣　車路士再花2.2億簽雷恩門將 (19:38)

夏維斯在兩場英超零攻門，備受抨擊，領隊林柏特此役變陣，與上仗聯賽主場負利物浦的正選陣容有8個調動，並改踢4-2-3-1陣式，連續3仗擔正的夏維斯改任進攻中場，結果他於28、55和65分鐘戴帽，加上兩獻助攻的譚美阿巴謙、巴克里及基奧特各建一功，以6蛋贈班士利，將與熱刺或英乙的奧連特爭入8強。

21歲的夏維斯說：「入3球令我非常高興，但這只是開始，我渴望爭取更多入球。」林柏特則說：「我為夏維斯而雀躍。今仗所見，就是我要求他做的事。他季前未能與球隊一起備戰，所以他需多點落場。他這晚棒極了，這只是開始。」車路士亦有巴西籍名將中堅堤亞高施華「地標」上陣60分鐘，另一新兵芝維爾則在66分鐘首次披甲，更於83分鐘助攻基奧特埋齋。「林伯」稱讚周二度過36歲生辰的堤亞高施華表現完美，又表示即使對方不懂說英語，但場上指揮若定。

阿仙奴則藉李斯特城後衛基斯甸富治斯在57分鐘擺烏龍，以及尼基迪亞完場前「士哥」，作客以2：0勝出，16強的對手，將是明晨英甲球隊林肯城迎戰利物浦的勝方。「兵工廠」領隊阿迪達稱，球隊重組後有表現，奧斯爾難以重返出賽陣容。而愛華頓雖主場以5：2大勝費列活特，但兩次失守俱因門將比克福特嚴重犯錯，賽後飽受抨擊。此外，紐卡素作客以7：0狂勝英乙的摩甘比，另外3支英超球隊白禮頓、富咸及般尼，同以2：0分別淘汰英冠的普雷斯頓、錫周三和米禾爾。

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