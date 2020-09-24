港超｜高美斯偕唐建文頭槌建功　傑志2:1挫理文升次席 (18:37)

港超今午續在小西灣運動場閉門作賽，上仗對東方傷出的傑志隊長黃洋趕及復出續任正選，新兵加維蘭先列後備。早段雙方踢得謹慎未有威脅埋門，戰至31分鐘，高美斯接應陳晉一開出的角球，搶點頭槌先開紀錄，連續兩場「士哥」。完半場前傑志因黃洋禁區內犯手球輸12碼，理文射手尼迪利操刀射入，半場雙方踢成1：1。

換邊後55分鐘，傑志換入加維蘭。「藍鳥」今仗死球攻勢，令理文門前風聲鶴唳，蘇沙在73分鐘接應角球近門撞射，被理文門將袁皓俊僅僅救出。戰至83分鐘，陳晉一再開出角球，後衛朴俊烔二傳，造就唐建文門前頂入，取得其今季第一球，傑志憑這入球以2：1險勝理文。

賽後傑志以7戰13分，反壓8戰13分的理文升上次席，落後榜首的東方2分，但踢少一場。富力R&F6戰11分排第4，明午續在小西灣對榜尾的愉園。

傑志餘下3場聯賽分別對富力、南區及愉園，總教練朱志光說餘下場數少，前列多隊分數接近，亦有失分機會，故爭標形勢變數仍大，今仗勝出可保持球隊士氣：「上仗落敗東方後，球隊做了檢討，今仗攻守都有所改善，而死球戰術是比賽一部分。」

傑志3日後於菁英盃決賽對冠忠南區，下周四在聯賽大戰富力。朱sir說賽期太接近，必有輪換：「球員不可能兩周踢4場，我會給多些年青球員在菁英盃決賽落場。」

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