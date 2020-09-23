港超｜盧卡斯領東方挫南區返榜首　主帥李志堅：爭標形勢續被動 (18:09)

南區今仗改派蔡子濤正選把關，主力夏志明及陳肇鈞先列後備。較對手多一日休息的東方，續遣盧卡斯及辛祖領銜攻堅，前者在13分鐘打開紀錄。南區完半場前獲得兩個角球機會，但分別被葉鴻輝撲出及梁冠聰頭槌解圍。南區半場換入陳肇鈞、陳凱柏及兼任主帥的列文，東方亦換入艾華頓、鍾偉強和茹子楠。東方易邊後不乏拉開比數的機會，但艾華頓55分鐘射高，鍾偉強和茹子楠射門均逃不過蔡子濤的十指關；蔡子濤末段撲出多個死球攻勢，但無助南區扭轉敗局，以0：1告負。

東方全取3分，以兩分優勢壓過理文升榜首。主帥李志堅稱，爭標對手只剩理文和富力，但被動形勢不變，需寄望對手失分，又認為理文目前陣容較富力完整。

兩軍今仗後分途備戰盃賽，東方下周一（28日）在足總盃決賽惡鬥富力，爭奪下季亞洲賽資格，4日後再迎來對理文的高級組銀牌決賽。聯賽續排第5的南區，下周日（27日）與傑志爭逐菁英盃，助教貝可泓期望今仗收練兵之效，故盡量遣小將上陣，讓他們重拾比賽狀態和信心。U23門將蔡子濤是役屢救險球，自言滿意表現，亦為迎接菁英盃決賽注下強心針。

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