NBA︱高比遺孀正式告洛城警方泄遺體照　湖人續戰西決被追近場數 (16:27)

《洛杉磯時報》等曾報道,洛杉磯郡警長Alex Villanueva事後沒有處分警員,雲妮莎在起訴書指出:「警長沒履行監督的責任,採取行動制止有損他人的照片流出。由於無法控制照片的傳播,不安感令拜仁太太焦慮及煩悶。」另一方面,雲妮莎的母親在電視節目公開投訴,被女兒趕出家門及被要求交還汽車。雲妮莎反指對方清空家產,扮作沒被供養,且在高比遇難後一直沒有支援自己一家,稱要斷絕關係。

高比的舊會洛杉磯湖人今早續戰西岸決賽,即使勒邦占士取得30分、11次助攻及10個籃板的三雙,但在第3節一度落後20分,末段力追仍以106:114落敗,被丹佛金塊追近場數至2:1。

另外,NBA總裁阿當施華今日向美國有線新聞網絡(CNN)稱,下季最理想將是明年1月才開季,希望完整上演82輪常規賽及季後賽,意味明年8月才會煞科,與東京奧運賽期重疊。芝加哥公牛則宣布新帥人選,是剛被奧克拉荷馬城雷霆解僱的比利當路雲。後者上月獲年度最佳教練第3名,但領雷霆在季後賽首圈不敵侯斯頓火箭。

The Lakers weren’t happy with their Game 3 loss. pic.twitter.com/WqxHJMRdFl

— SportsCenter (@SportsCenter) September 23, 2020