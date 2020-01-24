NBA︱高比遺孀正式告洛城警方泄遺體照　湖人續戰西決被追近場數 (16:27)

《洛杉磯時報》等曾報道，洛杉磯郡警長Alex Villanueva事後沒有處分警員，雲妮莎在起訴書指出：「警長沒履行監督的責任，採取行動制止有損他人的照片流出。由於無法控制照片的傳播，不安感令拜仁太太焦慮及煩悶。」另一方面，雲妮莎的母親在電視節目公開投訴，被女兒趕出家門及被要求交還汽車。雲妮莎反指對方清空家產，扮作沒被供養，且在高比遇難後一直沒有支援自己一家，稱要斷絕關係。

高比的舊會洛杉磯湖人今早續戰西岸決賽，即使勒邦占士取得30分、11次助攻及10個籃板的三雙，但在第3節一度落後20分，末段力追仍以106：114落敗，被丹佛金塊追近場數至2：1。

另外，NBA總裁阿當施華今日向美國有線新聞網絡（CNN）稱，下季最理想將是明年1月才開季，希望完整上演82輪常規賽及季後賽，意味明年8月才會煞科，與東京奧運賽期重疊。芝加哥公牛則宣布新帥人選，是剛被奧克拉荷馬城雷霆解僱的比利當路雲。後者上月獲年度最佳教練第3名，但領雷霆在季後賽首圈不敵侯斯頓火箭。

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The Lakers weren’t happy with their Game 3 loss. pic.twitter.com/WqxHJMRdFl — SportsCenter (@SportsCenter) September 23, 2020