英聯盃丨莫耶斯及兩將賽前確診離場　無阻韋斯咸炒侯城　曼聯齊闖關 (11:52)

「槌仔幫」今晨在賽前兩小時抵達倫敦球場備戰，其間主帥莫耶斯、被列入大軍名單的伊沙迪奧普和祖舒古倫接獲通知，對病毒檢測呈陽性反應。韋斯咸發聲明指他們即時離開球場回家，3人均無病徵，將遵從英國公共衛生部及英超賽會指引，又指侯城拒絕賽前為球員檢測病毒。今年3月，阿仙奴主帥阿迪達染疫，當時莫耶斯因在比賽中與他握手，須被隔離。

在兩軍醫務人員及賽會同意下，賽事按計劃開賽，韋斯咸改由助教艾榮（Alan Irvine）督師，傷患纏身的韋舒亞和18歲小將艾舒比（Harrison Ashby）臨危受命。槌仔幫由辛迪加斯在18分鐘開紀錄，加上施巴斯坦賀拿和耶莫蘭高各梅開二度，以5：1淘汰侯城。

曼聯今晨作客亦大炒盧頓3：0，桑馬達及拉舒福特先後建功，早前爆出醜聞的格連活特射入今季首球奠勝，首次為紅魔擔正的門將甸恩軒達臣力保不失。至於熱刺原定同晚在頭場作客英乙球隊奧連特，因主隊多人染疫延期。

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