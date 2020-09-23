英聯盃丨莫耶斯及兩將賽前確診離場　無阻韋斯咸炒侯城　曼聯齊闖關 (11:52)

韋斯咸領隊莫耶斯及球員伊沙迪奧普、祖舒古倫，證實感染新冠病毒。3人在今晨（23日）出戰英格蘭聯賽盃第3圈前被告知確診，即時離開球場，但無阻球隊在主場以5：1大炒英甲球隊侯城。
「槌仔幫」今晨在賽前兩小時抵達倫敦球場備戰，其間主帥莫耶斯、被列入大軍名單的伊沙迪奧普和祖舒古倫接獲通知，對病毒檢測呈陽性反應。韋斯咸發聲明指他們即時離開球場回家，3人均無病徵，將遵從英國公共衛生部及英超賽會指引，又指侯城拒絕賽前為球員檢測病毒。今年3月，阿仙奴主帥阿迪達染疫，當時莫耶斯因在比賽中與他握手，須被隔離。
在兩軍醫務人員及賽會同意下，賽事按計劃開賽，韋斯咸改由助教艾榮（Alan Irvine）督師，傷患纏身的韋舒亞和18歲小將艾舒比（Harrison Ashby）臨危受命。槌仔幫由辛迪加斯在18分鐘開紀錄，加上施巴斯坦賀拿和耶莫蘭高各梅開二度，以5：1淘汰侯城。
曼聯今晨作客亦大炒盧頓3：0，桑馬達及拉舒福特先後建功，早前爆出醜聞的格連活特射入今季首球奠勝，首次為紅魔擔正的門將甸恩軒達臣力保不失。至於熱刺原定同晚在頭場作客英乙球隊奧連特，因主隊多人染疫延期。
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