轉會奇聞︱蘇亞雷斯考意大利文被揭作弊受查　巴塞會長拒免費送至馬體會 (20:59)

意大利《共和報》等指，原定兩小時的考試，蘇亞雷斯上周在佩魯賈只用上半小時完成，引起海關懷疑。檢察部門發聲明，確認考試有異樣：「調查顯示試題疑提早外泄，甚至也是一早評分了。未清楚大學導師在授課時，有否查核語文應用能力。」有流出的錄音更指出阿蘇應考口語時文法錯誤，動詞只懂不定式（Infinitive），不會因應主語或時間而改變用法（如英文be可變成is,am,are,was等），意語程度只有A1級，未達取得意國護照的B1級。

另一方面，馬體會原與巴塞達成收購蘇亞雷斯的協議，但西班牙傳媒指巴杜姆不滿未能收取轉會費，傾向再度談判。至於馬體會前鋒艾華路莫拉達，已在都靈完成體測，將以先借後買形式回歸祖雲。國際米蘭亦宣布簽入巴塞中場維達爾，而拖連奴則有球員確診新冠肺炎。

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