轉會奇聞︱蘇亞雷斯考意大利文被揭作弊受查　巴塞會長拒免費送至馬體會 (20:59)

意大利《共和報》等指,原定兩小時的考試,蘇亞雷斯上周在佩魯賈只用上半小時完成,引起海關懷疑。檢察部門發聲明,確認考試有異樣:「調查顯示試題疑提早外泄,甚至也是一早評分了。未清楚大學導師在授課時,有否查核語文應用能力。」有流出的錄音更指出阿蘇應考口語時文法錯誤,動詞只懂不定式(Infinitive),不會因應主語或時間而改變用法(如英文be可變成is,am,are,was等),意語程度只有A1級,未達取得意國護照的B1級。

另一方面,馬體會原與巴塞達成收購蘇亞雷斯的協議,但西班牙傳媒指巴杜姆不滿未能收取轉會費,傾向再度談判。至於馬體會前鋒艾華路莫拉達,已在都靈完成體測,將以先借後買形式回歸祖雲。國際米蘭亦宣布簽入巴塞中場維達爾,而拖連奴則有球員確診新冠肺炎。

其他報道:意甲|AC米蘭響頭炮 伊巴謙起孖締里程碑

其他報道:英超︱英政府應疫情煞停重開看台計劃 逾百體育組織要求援助補門票損失

More from wiretaps about the Luis Suarez/exam story.

“He does not speak a word of Italian. He does not conjugate verbs, he only speaks using the infinitive. If journalists would ask him some questions, he’d be lost. He earns €10m/year, he needs to pass this exam” 🚨 [Repubblica]

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2020