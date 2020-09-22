意甲｜AC米蘭響頭炮 伊巴謙起孖締里程碑 (17:31)

主場出擊的紅黑軍團正選陣容未有太大變動，與上季相若，新兵東拿利及巴謙戴亞斯則在下半場後備入替。伊巴謙莫域上半場接應隊友助攻先拔頭籌，加上下半場射入12碼，助AC米蘭全取3分。繼2012年5月後，這名瑞典籍名將再在AC米蘭主場梅開二度，賽後指自己可再有進帳：「若我是20歲的話，應可再入2球，就像電影《奇幻逆緣》的主角一樣，生於年老死於年輕。」他又表示隊友狀態並非最佳，但整體發揮仍然出色，並認為球隊有力突破上季成績：「我們的目標是比上季做得更好，心態上要視每一場為決賽，要有必勝的決心。」曾與伊巴謙在國際米蘭合作、早前感染新冠病毒後康復的博洛尼亞主帥米赫洛域，亦大讚對方表現：「兩隊的分別就是伊巴謙莫域，他創造了所有機會，這是我們欠缺的。」

另外，國際米蘭班主張康陽今年3月批評意甲賽會政策朝令夕改、並形容主席達比奴為「小丑」，昨被罰款8000歐元（約7.3萬港元），國際米蘭亦因此被罰款5000歐元（約4.5萬港元）。而馬德里體育會前鋒艾華路莫拉達今晨抵達都靈，料將以借將身分回歸祖雲達斯，意味新帥派路勢放棄收購羅馬射手迪斯高。

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