英超｜馬天尼斯地標戰救12碼兼保不失 助阿士東維拉挫錫菲聯旗開得勝 (14:59)

達米安馬天尼斯去季藉阿仙奴正選門將賓特尼奴受傷，臨危受命下表現出色，助「兵工廠」近月接連贏下足總盃及社區盾。上周這名28歲阿根廷籍門將終獲阿士東維拉垂青，正式離開連同青年軍時代，合共效力長達10年的阿仙奴。今晨新東家主場迎來英超新季首擊鬥錫菲聯，馬天尼斯即獲重用擔正，他亦不負所託力保不失，包括救出對手中場隆特史譚的12碼，加上隊友安斯干沙一箭定江山，小勝1：0旗開得勝。賽後他表示：「這是完美的開局，感覺非常好，門將救出12碼兼保持不失，就像前鋒『戴帽』一樣美妙。」

另外，阿仙奴今晨則宣布由法甲球會迪安，簽入25歲門將溫拿臣，據報轉會費僅150萬鎊（約1500萬港元）。這名冰島國腳2017年起獲大國腳徵召，翌年俄羅斯世界盃決賽周亦入選大軍任副選門將。外界料他將頂替馬天尼斯離隊的空缺，擔任賓特尼奴的後備。

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