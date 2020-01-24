英超｜醜聞主角科頓擔正將功補過　曼城破紀錄連續10季響頭炮（附精華） (11:46)

曼城迎來開咧戰前夕，哥帥為兩周前違反隔離令兼鬧出醜聞的科頓護航，相信對方會有美好賽季。因根度簡賽前證實染疫，科頓臨危受命沒令哥帥失望，今晨作客狼隊的開咧戰正選披甲，於32分鐘射入第2球，為球隊拉開比數。中場大將奇雲迪布尼在20分鐘博得12碼，親自操力中鵠，再於下半場補時5分鐘短傳予加比爾捷西斯，後者切入禁區內起腳，省中敵衛高亞迪反彈入網，助藍月以3：1擊敗有魯爾占美尼斯破蛋的狼隊。

藍月連續10季贏出開咧戰，為英超年代首隊創此佳績。賽後再被問及對科頓的評價，哥迪奧拿表示：「他第一天歸隊已表現很好，今仗除了入球，下半場的表現亦非常出色。每次他上陣，不論是5分鐘抑或90分鐘，都能發揮作用、貢獻球隊，今日也不例外。」

至於上季膺英格蘭職業球員工會（PFA）最佳球員的迪布尼，是役除了交出一傳一射，4次起腳命中及6次關鍵傳送亦冠絕全場，更錄得5次攔截。捷西斯的入球亦是今輪英超第44球，在多支球隊大演入球騷下，本周聯賽累計44球創英超單輪最多入球紀錄，其中熱刺和愛華頓各入5球，列斯聯和李斯特城亦各有4球進帳。

此外，阿士東維拉由門將新援達米安馬天尼斯於36分鐘撲出12碼，加上安斯干沙頭槌破網，主場一球小勝大部分時間10人應戰的錫菲聯。客隊守衛艾根於12分鐘領紅被逐，開季兩連敗。

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