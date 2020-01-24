NBA｜一眉轟絕殺3分球大喊高比　領湖人西決領先2:0　稱無負黑曼巴戰衣 (17:05)

湖人在完場前3分鐘一度領先8分，惟金塊憑球星約基治連奪9分，在尚餘31.8秒反超前1分，及後安東尼戴維斯隨即回敬兩分「止血」。當勇的約基治在下一個攻勢背籃單打一眉勾手得分，在尚餘20.8秒時助金塊再以103：102領先。湖人臨完場前有卡盧素射3分不中，隊友丹尼格連搶下籃板後投射再被查美梅利封走，湖人在只餘2.1秒下開界外球，由朗度交予3分線外的一眉，後者不負所託射入絕殺3分球，助湖人贏得重要勝利，場數拉開至2：0。

一眉絕殺對手一刻，喊出已故名宿高比的名字，賽後受訪時承認當下即時想起昔日恩師，並感言「沒有辜負穿起的『黑曼巴』戰衣」。一眉獨取全場最高的31分，更成為自高比之後，首名在西岸決賽連續兩場取30分或以上的湖人球員；雙方將在香港時間周三早上續戰。

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