英超：有片｜艾簡達拿為紅軍地標拆車　半場入替傳球75次破英超紀錄 (15:57)

利物浦上周在開咧戰挫列斯聯後，即作客車路士合演藍紅大戰，兩軍半場互無紀錄，但車路士中堅安達斯基斯坦臣在補時階段，因攬跌文尼而領紅被逐，成為賽事轉捩點。換邊後，車路士少踢一人陷劣勢，紅軍則換入艾簡達拿，再由羅拔圖法明奴助攻文尼，50分鐘頭槌打開紀錄。4分鐘後，車路士門將阿列沙巴拿加回傳失誤，文尼截得皮球梅開二度。艾簡達拿尾段一次犯規被罰12碼，但門將艾利臣比加救出保住紅軍清白身，奠定2：0勝局。

利物浦開季兩連勝，文尼表現成為關鍵，數天前才落實加盟的艾簡達拿，半場入替傳球75次，更勝車路士任何一人，而且成為英超自2003/04球季有紀錄以來，上陣45分鐘傳球最多的球員。紅軍領隊高普亦讚不絕口：「他季前落力訓練，休息僅8天便為西班牙隊上陣，再回到拜仁慕尼黑操練，狀態不成問題，來到利物浦後亦極速融入球隊，適應我們的踢法。」

利物浦兩連勝後暫居第4位，紅軍舊帥羅渣士同日率領李斯特城，則以4：2擊敗般尼，取得執教英超球隊以來第100場勝仗，同樣兩連勝兼得失球佔優下，暫佔榜首。

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