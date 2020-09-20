英超｜孫興慜大四喜助熱刺挫修咸頓開齋　巴利回歸養傷至下月中登場 (21:04)

熱刺在一日內宣布兩宗與皇馬有關的轉會，先是公布上季借至西維爾並在歐霸奪冠的23歲左閘利古朗加盟，簽約5年穿上3號球衣，據報轉會費為2500萬鎊（約2.5億港元），最快今周英格蘭聯賽盃可上陣。球隊然後落實巴利以借用形式回巢，宣傳片中他在觀看自己過往在熱刺的「球王片」，並在個人社交網向「刺迷」稱：「7年過後，我回來了！」巴利此前在熱刺穿過16、3及11號，今次9號是他在該隊第4個號碼。

巴利於2013年以破當時世界轉會費紀錄的1億歐元（當年約10.4億港元），由熱刺轉投皇馬，四奪歐聯及曾獲兩次西甲冠軍，但不受現任教練施丹重視，屢傳不和。皇馬宣布其離隊的聲明得兩句祝好運，只稱對方是「隊史其中一段最成功時期的成員」，全文只有44字。反觀熱刺的聲明參照了米高佐敦於25年前，在NBA復出時「我回來了」的聲明格式致敬。

巴利表示，在皇馬累積寶貴經驗，學會贏取冠軍的心態，希望將經驗帶到熱刺更衣室，又稱仍然對比賽充滿飢餓感：「回來的感覺真好，熱刺對我來說是間很特別的球會，我在這裏成名，希望能盡快重拾比賽狀態，協助球會爭標。」熱刺確認，巴利因傷及狀態未足，最快要在下月國際賽期後才可復出，處子戰是下月17日對韋斯咸或24日對般尼的聯賽。

首輪不敵愛華頓的熱刺，今晚英超作客修咸頓憑孫興慜「大四喜」，以及哈利卡尼埋齋兼交出4次助攻，作客5：2反勝有射手丹尼艾格斯梅開二度的修咸頓，打開今季聯賽勝利之門。

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