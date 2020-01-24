港超復賽｜富力門將被逐補時遭南區逼和　曾揚言退賽　料明日獲准換場操練 (18:51)

富力R&F本月初復操時被分配到九龍灣公園球場，過去兩周兩度去信香港足球總會表達不滿，曾揚言退出復賽，據悉球隊「成功爭取」明日起改到將軍澳足球訓練中心操練。新加盟的中堅杜度在今日一仗亦可註冊上陣，先列後備。相比昨日狂風驟雨，今午兩軍在攝氏31度炎熱天氣下作賽，南區有多名球員離隊，僅註冊18名球員參與復賽，5月中宣布兼任主教練的列文今仗亦任正選，新兵前鋒佐佐木周同樣「擔正」。南區上半場面對富力圍攻力保不失，反於完半場前憑一次角球攻勢，由後衛川瀨浩太頂入先開紀錄，半場領先1：0。

換邊後，富力憑上季香港足球先生伊高沙托尼，於51分鐘射入12碼及65分鐘再入一球，隨即反超前2：1。南區及後依照新規則用盡5個換人名額，尾段傾力反撲，縱有積施利於85分鐘兩黃一紅被逐，惟補時階段憑小將鄭進泓博得富力門將周煜辰出迎犯規，後者被球證吳超覺直接出示紅牌逐離場。南區在補時3分鐘，由佐佐木周操刀這個禁區罰球，令剛換入的門將謝家榮欲救無從，終踢成2：2。

富力賽後6戰11分排次席，落後榜首東方龍獅1分，但少踢一場；南區則6戰8分續排第5。理文6戰10分排第3，明午只要在復賽首輪最後一仗、在香港大球場擊敗愉園，即可升上榜首。對於兼任主教練的列文踢足全場，助教貝可泓解釋是因球員人手暫較緊絀：「有新球員未能註冊，新外援亦未到港，陣容未完整，列文和教練團有很好計劃溝通，臨場不用顧慮太多，可以專心在場上比賽。」他稱待下季球隊「齊腳」後，列文便會以主帥身分為主。

南區門將謝德謙稱，球隊上下齊心，讚賞列文在溝通方面做得很好，令球員清楚知道落場後的工作，不會上陣時仍「未瞓醒」。他續道，備戰兩周狀態未足下，下半場換入的小將交到功課，並點名稱讚最後博得罰球的鄭進泓。他說，對上一次比賽已是2月，職業生涯從未長時間沒比賽，寄望之後逐漸提升狀態：「今場證明未到最後仍有機會，足球就是這樣。坦白說，我們的球員未必及富力，但堅持到最後一刻，所以非常開心。」富力將帥賽後未有受訪，足總解釋該隊需要做賽後匯報，趕不及接受訪問。

積分榜

球隊 賽 勝 和 負 得失 分

1.東方龍獅 7 4 0 3 3 12

2.富力R&F 6 3 2 1 3 11

3.理文 6 3 1 2 -2 10

4.傑志 6 3 1 2 9 10

5.冠忠南區 6 2 2 2 -1 8

6.愉園 5 0 0 5 -12 0

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