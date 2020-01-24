籃球｜前金塊控衛涉辱女性被逐出CBA　人民日報批言論對中國人民不友好 (17:59)

羅臣在去年開始效力福建潯興，球隊昨日突然發聲明，表示這名外援上周五在社交網發表不當言論，與球會的社會責任及核心價值觀不符，雖然擁有優先續約權，但不會與他續約；歐洲傳媒報道他已被賽會終身禁賽。CBA其後轉載聲明，寫道：「勝負之上，先有尊重。」《人民日報》亦發表CBA短評，指摘羅臣發布了對中國人民極端不友好、不文明的照片和言論，完全喪失一名球員應有的職業操守與底線。

美國傳媒報道，羅臣涉嫌召妓及上載與該名女子的照片，當事人至今仍未有回應事件。《Sports Illustrated》引述NBA消息人士，指32歲的羅臣疑受酒精影響，多年前亦曾因醉酒鬧事四度被捕。羅臣在2009至2015年效力丹佛金塊，整個職業生涯場均貢獻12.7分及6次助攻。

另外，NBA今早續演東岸決賽，塞爾特人據報上仗再次不敵邁阿密熱火後，球員在更衣室爆發衝突，冷靜下來後檢討表現，此仗在希禾特傷癒復出下，終於重拾狀態，謝倫布朗、甘巴獲加、塔圖及史馬特更合力取下92分，領軍以117：106扳回一仗，場數追至落後1：2。

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