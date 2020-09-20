英超｜曼聯慘負水晶宮引名宿不滿　加利仔:應棄斟辛祖改覓中堅 (16:16)

曼聯舊將韋費特沙夏是役梅開二度，加上安祖斯唐辛先開紀錄，水晶宮作客贏3：1後，與愛華頓及阿仙奴齊兩戰全勝。曼聯17射只得4中，要靠後備上陣的新兵雲迪碧克80分鐘破蛋，入球機會貧乏，後衛域陀連迪路夫則被指對3個失球都有責任。

領隊蘇斯克查承認近日才復操，備戰不足，狀態不及上月不需出戰歐洲賽的水晶宮，但其舊戰友艾拉狠批球會轉會市場雷聲大雨點小：「我不能說第一場波就是籍口，因為我們看到很多負面的事。我們看到球隊在今次轉會窗的表現，令球迷相當失望，產生的影響表現在社交網多於現實之中。」

曼聯今夏只由阿積士收購雲迪碧克，被指多次爭輸同級對手。另一曼聯名宿加利尼維利在直播節目中，表明母會需要更好的中堅：「我們可以不斷說關於（多蒙特翼鋒）查頓辛祖，但如想英超爭標，首要的是一個能夠鬥跑，亦能夠單對單防守壓贏對手的中堅。想想以前總有一個快腳，史譚、里奧費迪南、巴里斯達也好。」

曼聯前射手舒寧咸則認為，紅魔曼聯亦需新前鋒取代安東尼馬迪爾，而門將迪基亞亦持續受批評，有報道指周中的聯賽盃，曼聯勢由甸恩軒達臣正選把關，未知會否影響之後的排陣安排。

另外，阿仙奴今晨雖然主場發揮一般，仍憑拿卡錫迪及尼基迪亞各入一球，以2：1險勝韋斯咸。

相關報道：英超︱紐奴確認祖達離狼隊 今抵利物浦體測 列斯聯4:3挫富咸

其他報道：環法｜斯洛文尼亞新星生日前反勝同鄉 勢膺110年來最年輕總冠軍