英超︱占士洛迪古斯開齋　愛華頓炒西布朗　熱刺僅需付巴利1/3人工 (21:36)

愛華頓是役續用3名新兵坐鎮中場,但在葛迪遜公園先失守,31分鐘才由卡維特利雲近門扳平,占士洛迪古斯則在完半場前遠射地波,攻入個人在英超第一球,並短時間內博得基蘭基比斯一次報復性犯規,令對方領紅牌出場。這名哥倫比亞隊中場下半場再一次過頭波妙傳李察利臣,後者橫傳卡維特利雲掃入空門。洛迪古斯66分鐘開出角球,卡維特利雲頂入完成帽子戲法,愛華頓終在主場大勝5:2。

首周不敵愛華頓的熱刺,明晚作客修咸頓。回巢的加里夫巴利周四已在馬德里接受體測,但據報熱刺診斷出他早前國際賽傷勢未癒,加盟亦要缺陣最少1個月。這名威爾斯隊翼鋒聯同另一皇家馬德里球員利古朗,已飛抵倫敦完成最後轉會手續。報道指熱刺最終只需繳付巴利的三分之一人工,亦預計利古朗最快可在後日的英格蘭聯賽盃上陣。

3 - Dominic Calvert-Lewin (23y & 187d) is the youngest Englishman to score a top-flight hat-trick for Everton since @TonyCottee9 (23y 47d) vs Newcastle in August 1988. Clinical. https://t.co/VRqrkqxAJ1

— OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2020