港超復賽｜李志堅認東方兵源足佔優　鍾偉強後備奠勝隔看台受訪　笑稱似開演唱會 (19:35)

雖然賽事於將軍澳運動場閉門舉行，但有少量球迷在場外觀戰。東方擊敗宿敵傑志後，球員特意走向他們遠距離致謝。由於場內須嚴守保持社交距離，傳媒有別以往賽後可在場邊訪問，如今需返回球場看台，球隊教練及球員要拿着咪高峰受訪。

雖然僅得兩周備戰，但李志堅說不能奢求太多：「能重返球場比賽，大家都做了不少工夫。兩周備戰是否足夠，當然無可能答是，但要明白今時今日，整個世界和香港正面對什麼問題，大家唯有盡量做。大家已知要數周內完成6場比賽，然後隨即準備新球季，這已計算過，我認為不能操之過急。」

被問到復賽整體防疫措施會否太繁複，李志堅稱相信專業判斷：「這是必經過程，大家想生存就要去做，最緊要是有得繼續（比賽）。大家都想安全，這是保障大家，我認為都要盡社會責任。」奠勝的鍾偉強稱，僅得兩周應付復賽，需意志堅定才能重新提升體能，並對賽後相隔看台受訪感覺新鮮，笑言「好似開演唱會」。

傑志總教練朱志光表示，畢竟相隔多過半年沒比賽，球隊發揮「僅僅合格」，承認因犯錯而落敗失分，未來爭標形勢變得惡劣，只能在之後比賽逐場進步。

對於隊長黃洋傷出，朱sir稱其傷勢為一般比賽碰撞遇到的「炒芥蘭」，承認其傷出影響部署，但認為受傷與季前備戰不足無關，亦相信傷勢不會太嚴重。傑志賽後回覆，黃洋傷勢並不嚴重，但休戰多久仍需待醫生專業判斷。

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