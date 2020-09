NBA｜占士不敵字母哥失落常規賽MVP　領軍西決響頭炮難息怒火 (18:35)

占士今季帶領湖人取得西岸頭號種子,再助球隊相隔多年殺入分岸決賽,惟在常規賽最有價值球員(MVP)選舉,101張第一名選票只佔16張,以753總分排名第2,字母哥則以962分「冧莊」。占士今晨領湖人在西岸決賽登場,取得15分兼12次助攻的雙雙,加上「一眉」安東尼戴維斯獨取37分及10個籃板,助湖人以126:114挫金塊。

儘管打響頭炮,但占士仍為失落MVP憤怒,賽後訪問承認不滿結果:「這令我生氣極了,我竟然只得16張第一名選票。這不代表當選球員不值得,只是我職業生涯得過太多第二名;投票規模有時亦令我出乎意料。」

當選的字母哥隨公鹿在季後賽東岸次圈出局,他在社交網上載相片,展示他拿起報章,頭條新聞正是報道他當選MVP,但亦稱:「我為獲獎感高興,但要看前看。在我贏得總冠軍前,不要稱呼我作MVP。」

🤣🤣16 out of 101 🗳! Ok cool! I got y’all.

“Let’s not get it twisted. I’m great. The voting scale is a little weird for me sometimes,” @KingJames on MVP voting.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) September 19, 2020