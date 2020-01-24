NBA｜占士不敵字母哥失落常規賽MVP　領軍西決響頭炮難息怒火 (18:35)

占士今季帶領湖人取得西岸頭號種子，再助球隊相隔多年殺入分岸決賽，惟在常規賽最有價值球員（MVP）選舉，101張第一名選票只佔16張，以753總分排名第2，字母哥則以962分「冧莊」。占士今晨領湖人在西岸決賽登場，取得15分兼12次助攻的雙雙，加上「一眉」安東尼戴維斯獨取37分及10個籃板，助湖人以126：114挫金塊。

儘管打響頭炮，但占士仍為失落MVP憤怒，賽後訪問承認不滿結果：「這令我生氣極了，我竟然只得16張第一名選票。這不代表當選球員不值得，只是我職業生涯得過太多第二名；投票規模有時亦令我出乎意料。」

當選的字母哥隨公鹿在季後賽東岸次圈出局，他在社交網上載相片，展示他拿起報章，頭條新聞正是報道他當選MVP，但亦稱：「我為獲獎感高興，但要看前看。在我贏得總冠軍前，不要稱呼我作MVP。」

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Full MVP voting results ... pic.twitter.com/uMmxqODTAN — Marc Stein (@TheSteinLine) September 18, 2020

🤣🤣16 out of 101 🗳! Ok cool! I got y’all. — LeBron James (@KingJames) September 19, 2020