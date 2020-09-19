港超復賽｜隊長黃洋首仗即傷　傑志1:2不敵東方　爭標受打擊 (17:23)

幾經波折，2019/20球季港超第2次復賽展開，由東方對傑志打頭陣，東方以三大前鋒盧卡斯、辛祖及艾華頓掛帥；傑志陣容偏守有6名後衛正選，丹尼及朴俊炯推前分別改踢左中場及防中。

相比3月時在將軍澳同場復賽，今次場內明顯加強防疫措施，如職球員與傳媒須經不同通道進出，後備席、記者席及場邊攝影座位間，須間隔1.5米社交距離。後備球員在龍門後方熱身的區域，有一欄鐵馬阻隔球會職員及傳媒。兩隊亦分開步入球場，傑志拍隊照時亦有保持社交距離。如此前復賽，今仗雙方各有少量球迷到場外為球隊打氣。

縱開賽前有一陣狂風驟雨，惟比賽時已停雨，雙方球員在濕滑草地比賽，上半場有威脅埋門不多。不過，球員復操僅兩周便要踢正式比賽，對身體負荷不少，傑志隊長黃洋在中場多次與對手硬碰及攔截，包括一次被東方隊長梁振邦擺脫後跌倒，結果這名36歲港足隊長於28分鐘持球跑動時扭傷右膝倒地。他包紮繃帶後一度嘗試返回球場，惟於33分鐘退下火線，「藍鳥」隨即變陣換入蘇沙及巴拉克，入替黃洋及畢頓，半場踢成0：0。

板凳深度足的東方，換邊後換入利馬及鍾偉強，效果立竿見影。利馬於下半場開始僅7分鐘，開出罰球助攻中場迪高頭槌破網先開紀錄。63分鐘，傑志由陳晉一博得12碼，高美斯主射扳平，但5分鐘後，鍾偉強擺脫後衛李毅凱射成2：1，協助東方再度領先。落後的傑志換入鄭展龍及新加盟的彭林林，傾力反撲圍攻，但完場前陳晉一勁射中柱，「藍鳥」終負1：2。東方贏得復賽首勝，賽後7戰12分暫列榜首，較富力R&F多2分但多踢兩場。

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