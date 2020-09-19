德甲開鑼︱拜仁8蛋贈史浩克半世紀最大敗仗　新兵辛尼稱為母會感難受 (16:30)

雖然德甲新季容許球場最多兩成入座率，但慕尼黑、科隆市表明因應疫情反覆，禁止球迷入場打氣。閉門作賽下，基拿比連中三元，加上哥列斯卡、羅拔利雲度夫斯基、湯馬士梅拿及辛尼各建一功，17歲小將穆夏拉亦埋齋，超越辛達告魯斯，成為拜仁隊史最年輕入球者，拜仁仍在安聯球場半場領先3：0下，以8：0蹂躪史浩克。

在史浩克出道、今季由曼城轉會拜仁的辛尼，對於母會錄得自1969年後的最大敗仗，亦感到有一點可惜：「一開季就遭逢這種大敗，還要是如此失控的狀態，我當然會有點難受。」史浩克延續跨季不勝走勢至19場，更有中場主力蘇奧沙達早段傷出，今夏頻頻放走主力，但在球員收購上未有任何動靜，連續第30季征戰德甲的前景令人擔憂。

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