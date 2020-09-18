港超︱球員期待復賽已久　葉鴻輝：體能恢復比催谷狀態重要 (20:16)

葉鴻輝（東方龍獅門將）：兩周時間備戰的確不足夠，但在這個特殊情况下每隊都是這樣，球員需要克服，自己反而會在想如何身體恢復，如每晚拉筋或做放鬆肌肉練習。平均3至4日踢一場比賽，體能恢復比催谷狀態更重要。球隊在操練踢了很多分隊賽，讓球員盡快取回狀態，但比賽感覺始終還是需要靠正式比賽去累積。目標當然是復賽6場賽事全勝，包括兩個盃賽決賽。

黃洋（傑志中場）：很開心終於等到聯賽重開，比賽開始後就不能像此前留在家中訓練的心態，始終比賽有別練習賽，壓力較大。緊接比賽場數雖然少，但每場都非常關鍵，足以影響爭標，相信隊友都期待第一場比賽及爭取好表現。從過去兩周操練所見，相信不止是我，所有隊友非常開心、興奮和投入，我亦期待能夠以好成績來完季。復賽後傑志跟爭標球隊分數拉近，其實傑志每年都是爭標，每場都不會放棄。

梁冠聰（東方龍獅後衛）：疫情關係大家都停頓了很久，雖然只是備戰兩周，但已很期待可以開始正式比賽，還有對於整個香港職業足球而言，復賽意味可以重新開始，我覺得這意義更加重大。差不多4、5個月只是間歇觸球，絕對有餓波，自己都希望可盡快重拾比賽感覺，還有在比賽贏波的感覺。14日踢4場，最重要是做好調整身體，始終相隔一段長時間無比賽，突然要應付咁頻密的賽程，身體機能有機會未能完全回復，但球隊勝在板凳深度夠，是其一優勢。

彭林林（傑志中場）：由原先未能參加復賽，到現在可以參加，雖然心情變化不大，但無論自己能否有上陣機會，都希望可以透過在復賽更加了解新球隊的踢法、隊友的特點，為未來爭取上陣機會做準備。來到傑志約兩個月，適應亦不錯，可能因為球隊有不少青年球員，而且部分此前曾經做過隊友，所以融入球隊也算快。

復賽防疫安排

‧職球員操練及比賽以外時間須居家隔離

‧職球員、球證及足總職員於開賽前48至72小時接受檢測

‧球員每天向球隊衛生主任匯報體溫等身體狀况

‧操練悉數閉門，暫禁傳媒現場採訪

‧球場人數限180人或以下，每個比賽日最多25名傳媒入場

‧職球員與傳媒從不同通道進出球場，入場時須量體溫及填健康申報表

‧場內必須戴口罩及嚴禁進食，各人座位保持1.5米社交距離

‧傳媒與直播單位及球會攝影師分開兩個區域拍攝

‧賽後訪問改由足總職員安排球員到指定戶外區域進行，使用音響系統輔助

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