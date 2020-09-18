英超︱巴利被爆今約熱刺主席打高球 外借回巢幾成定局 (19:00)

近季在皇馬不受主帥施丹重用的加里夫巴利，去夏已盛傳離隊，惟一直只聞樓梯響。直至近期再次傳出皇馬急於放人下，據報熱刺有意簽回這名31歲舊將，消息指巴利已在飛往倫敦前通過體檢，雙方將在日內正式簽下一年借用合約。而據英媒報道，一名英國球迷發現他已預約了當地一間高爾夫球會的使用時段，名單上更出現熱刺主席利維的名字，令其回巢幾成定局。

另外，熱刺今晨在歐霸次圈外圍賽，強陣作客保加利亞的普夫迪夫火車頭下，意外地於72分鐘先落後，不過6分鐘後熱刺憑一次攻勢，藉對手後衛艾美達用手護空門下獲得12碼，由哈利卡尼操刀扳平，而艾美達因手球領紅被逐之餘，其中場隊友卡拉加蘭則因不滿判決與球證對質領第二面黃牌被逐。踢多兩人的熱刺其後佔盡優勢，憑中場尼當比利近門建功奠勝，終以2：1反勝晉級第3圈外圍賽，將面對北馬其頓球會舒肯迪亞。

至於AC米蘭亦在次圈外圍賽憑伊巴謙莫域及查漢奴古各建一功，以2：0輕取愛爾蘭的沙姆洛克流浪。而塞爾維亞的巴卡托波拉與羅馬尼亞勁旅布加勒斯特星隊同日大手交易，客軍在多名球員染疫僅14人可作賽下，與對方90分鐘踢成4：4，加時30分鐘雙方再各入兩球，以6：6再次言和，最終布加勒斯特星隊在互射12碼階段以5：4勝出。

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