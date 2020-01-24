港超｜相隔181天明重開　東傑大戰打頭陣　李志堅：早入局成關鍵 (18:27)

香港爆發第三波疫情以來，港超復賽將是本地體壇首項重開賽事。香港足球總會昨午正式公布餘下17場復賽賽程，在23天內完成，下月11日完季，各隊有5至6場賽事，平均3至5日需踢一仗。對於近半年未有正式比賽的球員，僅得兩周操練備戰，着實考驗不少，富力R&F中堅謝家強等部分球員，此前已對準備時間不足有微言，質疑狀態不足應付比賽及易增受傷風險。

現時最新聯賽榜，扣除棄戰復賽4隊的對賽分數，富力R&F以5戰10分續居榜首，但已被理文及傑志追至同分，僅對賽成績較佳。東方則6戰9分暫列第4，明午打頭陣惡鬥宿敵傑志，主教練李志堅說，目前分數落後前3位兼多踢一場，聯賽形勢上被動，餘下4輪已「冇價講」，又稱明仗勝負關鍵，在於哪一隊能較快「入局」：「今仗將是球員休息長時間的第一場比賽，力爭3分也要考慮球員狀態。雙方同樣一段時間沒比賽，哪隊能夠盡快進入比賽模式會是關鍵。」

新加盟球員註冊復賽方面，東方暫僅得唐道碧及鄭子森可參加，費蘭度及亞歷斯祖只能在下季上陣，堅sir說只盼盡快適應：「咁耐無踢、近日天氣不穩，所有事都很不明朗，昨日才正式公布能夠復賽和新球員註冊安排，我們可以做的是盡快適應，部署時也有預計新球員不能上陣，所以影響不算很大。」李志堅說，上次與各隊開會時已有共識，若往後再爆發新一波疫情而停賽，會以當刻排名決定成績。

傑志總監兼任總教練朱志光說，復賽準備未夠十足，只能以職球員經驗盡量做到最好：「在香港所有球會以至體育運動都是較被動，很多場地設施都由政府持有，足總有其難處，球會無奈都要接受。」他稱面對緊密兼為期短的賽程，餘下6仗每場都要當是決賽：「相隔半年無正式比賽，復賽前連友賽都無，6隊都餓波，但無一能保證球員現有100%狀態，所以很靠臨場發揮和心態。餘下比賽場數不多，球隊表現要保持貫徹性，不能只擊敗強隊但輸給較弱的對手。」

對於主力費蘭度及林恩許離隊，新加盟的射手加維蘭又不符復賽資格，朱sir稱陣中仍有高美斯及蘇沙等鋒將：「足球比賽取決有什麼球員就去配合運用，即使經驗不足的青年球員，適當時候都會有上陣機會。」

其他報道：港超｜復賽倒數3天賽程終出爐 連同盃賽分4球場23日踢17仗

其他報道：港超︱新兵復賽資格有定案 從4棄賽隊加盟可註冊 下周四提交文件「死線」