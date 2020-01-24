港超︱新兵復賽資格有定案　從4棄賽隊加盟可註冊　下周四提交文件「死線」 (21:58)

國際足協（FIFA）早前裁定今夏轉會窗新加盟的球員，只能為新球會於2020/21球季的賽事中上陣，除非球員符合「失業球員」定義，或據FIFA最新指引，若球員合約受疫情影響而提早完結，則可成例外。

換言之，6隊參加復賽的新球員中，東方的費蘭度、亞歷斯祖及曾借至理文的劉學銘都未能上陣，富力有林恩許及馮慶燁無法上陣，徐宏傑亦因由中甲加盟屬FIFA轉會而未能參賽，傑志4名新兵中只有加維蘭無緣候命。理文簽入的兩名傑志球員中村祐人及陳嘉豪，因今季借至棄賽的和富大埔及佳聯元朗，故可為球隊出賽。南區及愉園的所有新兵，分別為佐佐木周及史提芬彭利拿、以及曾至孝及米基爾均可上陣。

港超復賽參賽球隊新球員情況

富力R&F（1）

可上陣：杜度（和富大埔）

暫不可上陣：林恩許（傑志）、馮慶燁（東方龍獅）、徐宏傑（梅州客家）

理文（2）

可上陣：中村祐人（傑志/和富大埔）、陳嘉豪（傑志/佳聯元朗）、黃俊皓、張憙延（香港飛馬）

暫不可上陣：曾錦濤（東方龍獅）

傑志（3）

可上陣：杜馬思、陸建鳴、彭林林（標準流浪）、何振廷（由和富大埔外借收回）

暫不可上陣：加維蘭（愉園）

東方龍獅（4）

可上陣：唐道碧、鄭子森（和富大埔）、鄭璟昊（由佳聯元朗外借收回）

暫不可上陣：費蘭度（傑志）、亞歷斯祖（愉園）、劉學銘（由理文外借收回）

冠忠南區（5）

可上陣：佐佐木周（香港飛馬）、史提芬彭利拿（標準流浪）

暫不可上陣：／

愉園（6）

可上陣：曾至孝、米基爾（佳聯元朗）

暫不可上陣：／

*球隊括號為復賽排名

其他報道：港超｜復賽倒數3天賽程終出爐 連同盃賽分4球場23日踢17仗

其他報道：港超︱富力明停練一天 會方認場地問題需調整 復賽賽程待政府「拍板」方公布