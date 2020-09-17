澳門大賽車｜歐陽若曦欲再戰東望洋 隔離及贊助或成障礙 (20:56)

港產「波子王」歐陽若曦今午（17日）出席電競賽活動，透露開始備戰11月中上演的澳門大賽車，惟仍未決定參賽與否，要視乎贊助商安排及入境限制。雖然今年因疫情至今未有比賽，但歐陽若曦表示收穫和妻女相處的時間：「往年每隔一兩周便離港比賽，從未試過像今年一樣，留港長達6個月，多了時間陪伴女兒。我盡量保持正面思考，不想賽車為自己帶來失落感。」他又稱，將參戰GT世界挑戰賽亞洲電競賽，由下月6日至12月8日出戰共5站賽事。

至於港產女將楊嘉怡亦表示未決定是否再赴濠江參賽，需視乎會否獲豁免港、澳兩地各14天的隔離期，否則難以安排工作。逾9個月未踏賽場的她近日經常參與模擬賽，但始終心繫賽車場，待各地重新通關，將盡快安排參賽。

此外，「挑戰者盃」亞洲電競賽車錦標賽明日起舉行一連3日初賽，參賽者爭取出線11月的決賽，冠軍將在年底代表香港與台灣代表較量。

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