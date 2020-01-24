英超｜利物浦與拜仁慕尼黑達成協議　以2.7億簽入堤亞高艾簡達拿將披6號球衣 (19:09)

英國《BBC》、《天空體育》及著名英國體育記者James Pearce，以及德國傳媒均報道，今夏轉會窗一直與利物浦扯上關係的堤亞高艾簡達拿，紅軍開出的轉會費終獲拜仁接受，BBC指轉會費約2700萬鎊。德國《圖片報》指，紅軍將先支付2000鎊，餘下金額為浮動條款，而這名29歲西班牙隊中場將會披上6號球衣，為已離隊的後衛洛夫雲原有。

堤亞高出身巴塞隆拿青訓，2013年轉投拜仁慕尼黑，上季上陣40場貢獻3個入球及2次助攻，協助球隊勇奪歐聯兼成「三冠王」。尚餘1年合約的他，後來宣布不會續約將會離隊。紅軍與拜仁就堤亞高的轉會費一直拉鋸，現才有突破進展，據報拜仁亦希望在德甲周六開鑼前完成這宗轉會。堤亞高來投後，受巴塞隆拿新帥朗奴高文垂青的紅軍中場韋拿杜姆，其去留再添變數。

另邊廂，英媒報道，皇家馬德里球星加里夫巴利已同意個人條款，勢外借回前球會熱刺一季。據報熱刺將需為其支付總值近2000萬鎊的借用費及薪酬。領隊摩連奴在在歐霸作客普夫迪夫火車頭的賽前記者會上，拒絕評論這名31歲威爾斯隊翼鋒的傳聞，但承認欣賞此子，他執教皇馬時已希望將其羅致。而皇馬左閘利古朗，在完成體測後便會落實加盟。

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