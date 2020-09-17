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港超｜復賽倒數3天賽程終出爐　連同盃賽分4球場23日踢17仗 (12:24)

離預定今季港超復賽日僅餘3日，香港足球總會終在今午（17日）公布復賽賽程，首場賽事於周六（19日）下午3時於將軍澳運動場舉行，由兩支傳統勁旅東方龍獅對傑志揭開序幕，連同3場盃賽決賽，各隊要在23日內完成17仗，每個比賽日只有一場比賽，下月11日完季。

足總今早接獲民政事務局通知，允許6支參賽球隊於符合防疫衛生情况下閉門舉行今季餘下賽事，選址將軍澳運動場、香港大球場、小西灣運動場及旺角大球場舉行。旺角場曾傳不獲批，但最終仍列為賽場之一。

17場賽事悉數於下午3時舉行，首輪戲碼為東方龍獅對傑志及富力R&F對冠忠南區，分兩天於將軍澳場舉行，理文對愉園則在香港大球場開戰；次輪移師小西灣運動場（見下表）。3場盃賽決賽方面，菁英盃由傑志對南區，於本月27日在將軍澳場舉行，足總盃由東方對富力，於本月28日在香港大球場舉行，高級組銀牌由東方對理文，在下月2日旺角場舉行；東方將在5日內踢兩場盃賽決賽。

足總亦確認，復賽採用國際足協最新條例，每隊換人名額由3個增至5個，換人次數則維持3次。

賽事與3月舉行足總盃賽事安排相近，康文署要求每個比賽日場內人數限制於180人或以下，只能容納25名傳媒入場，並須預先登記，傳媒與球會職球員及足總職員，須保持適當社交距離。

復賽賽程（全部下午3時開賽）

港超聯

9月19日　東方龍獅vs.傑志　將軍澳運動場

9月20日　富力R&Fvs.冠忠南區　將軍澳運動場

9月21日　理文vs.愉園　香港大球場

9月23日　冠忠南區vs.東方龍獅　小西灣運動場

9月24日　傑志vs.理文　小西灣運動場

9月25日　愉園vs.富力R&F　小西灣運動場

9月30日　冠忠南區vs.愉園　將軍澳運動場

10月1日　富力R&Fvs.傑志　將軍澳運動場

10月4日　傑志vs.冠忠南區　香港大球場

10月5日　理文vs.富力R&F　旺角大球場

10月6日　東方龍獅vs.愉園　旺角大球場

10月11日　冠忠南區vs.理文、愉園vs.傑志、東方龍獅vs.富力（地點待定）

菁英盃決賽

9月27日　傑志vs.冠忠南區　將軍澳運動場

足總盃決賽

9月28日　東方龍獅vs.富力R&F　香港大球場

高級組銀牌決賽

10月2日　東方龍獅vs.理文　旺角大球場

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