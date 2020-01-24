法甲丨尼馬停賽兩場　達斯拿頭槌絕殺梅斯　PSG苦戰止連敗 (11:39)

上輪「大亂鬥」被逐的尼馬、里安度柏利迪斯及古沙華是役停賽，巴黎聖日耳門（PSG）上半場和梅斯互交白卷，65分鐘有中堅艾度迪亞路兩黃一紅被逐，入替的祖安巴尼特亦在末段受傷，無法繼續比賽，但當時PSG用盡換人名額，被迫踢少兩人。戰至補時3分鐘，迪馬利亞傳中，門將奧基迪查撲出不遠，達斯拿以頭槌破網，為PSG頂入今季首個入球，開季3輪終敲響勝鼓。

PSG為勝仗付出沉重代價，繼上輪3將被逐後，如今艾度迪亞路領紅，意味再添一人停賽，杜曹亦承認巴尼特膝蓋傷勢嚴重。連同今晨賽事，尼馬及里安度柏利迪斯被罰停賽兩場，古沙華重罰6場，馬賽的賓尼迪圖及佐敦艾馬維各停1場及3場。對於尼馬聲稱遭艾華路蘇比朗種族歧視，法甲賽會表示已展開調查。

相關報道：法甲丨尼馬講手復出即領紅 稱遭種族歧視 PSG開季兩連敗

達斯拿近半年首次擔正，這名贏波功臣傳被阿仙奴及列斯聯爭奪，但PSG領隊杜曹賽後稱無法保證他在球隊的未來。杜曹又盛讚交出助攻的迪馬利亞：「一如以往，非常可靠，今仗再次證明他是球隊關鍵。他在染疫後未及復操，3日內連踢兩場，令人難以置信。」杜曹亦透露同樣染疫的基利安麥巴比，有望趕及在下周日（20日）作客尼斯一仗復出。

其他報道：英超｜賽會球隊盼盡快重開球場 科技公司推球迷「健康碼」待批

其他報道：轉會｜阿蘇去留成迪比投巴塞關鍵 朗奴高文認疫下缺資金