轉會｜阿蘇去留成迪比投巴塞關鍵　朗奴高文認疫下缺資金 (19:21)

里昂在法甲作客以1：2負蒙彼利埃，迪比末段射入12碼未能扭轉敗局。此子盛傳將以2500萬歐元（約2.3億港元）加盟巴塞，但里昂主席奧拿斯透露：「巴塞主席告訴我，球隊在疫情下情况嚴峻，沒能力出價。」朗奴高文亦承認收購迪比的前提是出售球員，甚至打定輸數：「我們正努力備戰，預計以季前賽相同的人腳進入新球季。」

高文上月接掌球隊，正值美斯鬧離隊，高文澄清沒介入風波：「事情合乎情理地跳過我，那是美斯和球會的衝突，我後來和美斯交談，將如常合作。」

至於中堅希爾頓為蒙彼利埃擔正，以43歲成為法甲64年來最年長上陣球員，但他在81分鐘兩黃一紅被逐，為法甲開季至今28場第20面紅牌。此外，巴黎聖日耳門周一對馬賽時爆發衝突，染疫後復出的迪馬利亞被拍到向艾華路蘇比朗吐口水，違反防疫措施或被禁賽。

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