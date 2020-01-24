NBA︱金塊搶七戰挫快艇重返西岸決賽　破天荒連續兩圈落後1：3反勝 (17:36)

金塊上屆季後賽首圈贏下搶七戰，再於次圈搶七戰落敗出局。今季金塊再次與搶七戰結緣，首圈以場數4：3淘汰猶他爵士後，次圈面對快艇又一次需藉搶七戰分勝負。兩大球星查美梅利及約基治今仗表現神勇，前者攻下全場最高40分，後者則取得三雙（16分、22個籃板及13次助攻），最終帶領金塊在尾段拉開，以104：89擊敗快艇，11年來首闖西岸決賽，繼2009年後再惡鬥湖人爭晉級。

相反快艇雙星利安納及保羅佐治是役啞火，全場合共只得24分，38次投籃僅10次命中，命中率26.3%，成為最大敗因。金塊連續兩圈藉搶七戰晉級，過程均是落後場數1：3下反勝，快艇主帥李華士則三度帶隊領先3：1下反輸，淪為季後賽史上最多的教頭。

梅利及約基治賽後一同接受訪問，基治表示兩人在場上合作無間：「我們在不斷進步，有良好的溝通，大家都願意付出所有，我們就像天生一對。」他又認為下仗對手湖人更難應付，但只要保持氣勢，以樂觀態度打出風格便可。梅利則呼籲隊友勿鬆懈，認為湖人將會對球隊有更大防範。

同日上演的東岸決賽首戰，邁阿密熱火與波士頓塞爾特人戰至加時末段，熱火以兩分領先下，憑中鋒艾迪比約完場前3.7秒在籃框前封截塔圖的入樽兼搶下籃板奠勝，其後他罰球兩射一中，而塔圖的最後一擊不中，終令熱火以117：114險勝，場數領先1：0。賽後NBA名宿「魔術手」莊遜形容艾迪比約的封籃，「是我看過季後賽史上最精彩的一次」。

至於在次圈不敵塞爾特人出局無緣衛冕的多倫多速龍，今日宣布與主帥納斯續約，年期不詳。另外，聯盟今晨公布年度最佳新秀陣容，狀元錫安威廉臣以及早前取得年度最佳新秀的榜眼摩蘭特，同樣入選一隊（見下表），日本隊新星八村壘則入選二隊，是史上首名亞洲球員入選年度新秀陣容。

此外，據報聯盟計劃下季不早於今年聖誕節展開，並打算將原定當地時間10月16日晚舉行的選秀會，延至11月18日。

2020/21球季年度最佳新秀：

一隊：

摩蘭特（灰熊）

簡迪歷奴（熱火）

班頓奇勒（灰熊）

錫安威廉臣（塘鵝）

柏斯高（勇士）

二隊：

泰萊希路（熱火）

泰隆斯戴維斯（速龍）

高比韋特（公牛）

PJ華盛頓（黃蜂）

八村壘（巫師）

其他報道：英超｜熱刺出閘脫腳 摩連奴被麾下斥卸責 基亞利殊續約維拉5年

其他報道：NBA｜林書豪棄CBA再追美國夢 公鹿交奢侈稅留字母哥