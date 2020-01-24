英超｜一個字打動奧巴美揚續約　讚廠長阿迪達真誠　傳周薪250萬 (15:50)

奧巴美揚原定明夏約滿，一直盛傳加盟其他爭標球隊，但最終續約兩年，據報周薪由18萬鎊升至25萬鎊（約250萬港元），《每日郵報》等更稱周薪達35萬鎊。這名阿仙奴隊長在訪問中透露決意留效，是因為領隊的一個字：「他說『你可以離開，爭逐獎盃，或是留在球會，成為傳奇。』對我而言，傳奇是最關鍵的一個字。他在這裏的兩、三個月，你能夠感受到他的熱誠，覺得他值得信賴。」

另一方面，阿仙奴後備門將達米安馬天尼斯公開向球迷道別，料將轉投阿士東維拉。《天空體育》稱，兵工廠正斟介法甲迪安的冰島國腳溫拿臣取代他。

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