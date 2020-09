英超｜一個字打動奧巴美揚續約　讚廠長阿迪達真誠　傳周薪250萬 (15:50)

奧巴美揚原定明夏約滿,一直盛傳加盟其他爭標球隊,但最終續約兩年,據報周薪由18萬鎊升至25萬鎊(約250萬港元),《每日郵報》等更稱周薪達35萬鎊。這名阿仙奴隊長在訪問中透露決意留效,是因為領隊的一個字:「他說『你可以離開,爭逐獎盃,或是留在球會,成為傳奇。』對我而言,傳奇是最關鍵的一個字。他在這裏的兩、三個月,你能夠感受到他的熱誠,覺得他值得信賴。」

另一方面,阿仙奴後備門將達米安馬天尼斯公開向球迷道別,料將轉投阿士東維拉。《天空體育》稱,兵工廠正斟介法甲迪安的冰島國腳溫拿臣取代他。

