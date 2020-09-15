英超｜熱刺出閘脫腳　摩連奴被麾下斥卸責　基亞利殊續約維拉5年 (22:25)

現任評述員的阿士東維拉名宿艾邦拉荷爆料：「我收到可靠消息，阿里已經與摩連奴鬧翻，我認為熱刺需要收購一名新的10號球員。」他又稱，前鋒哈利卡尼肩負責任太多，若前線未有增兵及開季成績低迷，摩帥可能會被炒。近日與熱刺扯上關係的前鋒，包括拿玻里的米利克、皇家蘇斯達的韋利安荷西及法蘭克福的巴斯杜斯。

《每日郵報》報道，摩連奴賽後批評球員逼搶懶散及體能欠佳等，令熱刺部分球員無法理解，有球員認為落敗後，領隊應激勵士氣，而非將責任推卸給球員。

該仗踢足全場的左閘賓戴維斯，更在受訪時公開回應批評：「我覺得大家已很努力比賽了，我也傾盡全力。雖然球隊表現不理想，但很難將落敗原因歸咎到我們不夠努力。」

另邊廂，阿士東維拉落實與隊長基亞利殊續約5年至2025年，將這名英格蘭新晉國腳今夏轉投曼聯的傳聞一掃而空。他說：「我很高興能夠繼續效力維拉，這是我的家。老闆已向我清楚表明球會的雄心，我很榮幸將會成為球隊的一部分。」

其他報道：網球｜錦織圭染疫後復出羅馬賽報捷 終止逾一年不勝頹勢

其他報道：NBA｜林書豪棄CBA再追美國夢 公鹿交奢侈稅留字母哥