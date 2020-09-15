球壇打工皇帝｜美斯年賺9.8億勝C朗居首　再晤巴塞管理層議減薪 (19:17)

美國《福布斯》公布2020年足球員收入排行榜，早前鬧出離隊風波的巴塞隆拿球星美斯，預計年收入高達1.26億美元（約9.8億港元），成球壇「打工皇帝」，累積賺超過10億美元（約780億港元），宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗）預計年收入以1.17億美元緊隨。不過，西班牙電台報道，美斯將於未來數日與巴塞會長巴杜姆會面，會討論球隊減薪問題。
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《福布斯》公布，今季最終決定留在巴塞隆拿的美斯，年收入高達1.26億美元，當中年薪達9200萬，另有3400萬商業贊助等代言收入，這名33歲阿根廷隊球星代言運動品牌「三間牌」和汽水品牌等。報道指，美斯亦繼C朗後，成為足球壇歷來第二個累積總收入突破10億美元的球員。C朗雖年薪不及美斯只得7000萬美元，但代言收入達4700萬美元，較宿敵多1300萬。
至於巴黎聖日耳門雙星尼馬及基利安麥巴比，分別排第3及第4位，前者年收入達9600萬美元，後者則達4200萬；第5至第10位順序為穆罕默德沙拿、保羅普巴、基沙文、巴里夫巴利、羅拔利雲度夫斯基及迪基亞。
西班牙電台則報道，美斯將於未來數日與巴塞會長巴杜姆會面，是二人在離隊風波後首次會面，美斯會以球員代表及隊長身分，與高層討論新季球隊減薪問題。
《福布斯》 2020年度足球員收入前10排行榜
球員（球會） 年收入（美元）
1. 美斯（巴塞隆拿） 1.26億（9200萬年薪+3400萬代言收入）
2. 基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯） 1.17億（7000萬年薪+4700萬代言收入）
3. 尼馬（巴黎聖日耳門） 9600萬（7800萬年薪+1800萬代言費）
4. 基利安麥巴比（巴黎聖日耳門） 4200萬（2800萬年薪+1400萬代言收入）
5. 穆罕默德沙拿（利物浦） 3700萬（2400萬年薪+1300萬代言收入）
6. 保羅普巴（曼聯） 3400萬（2800萬年薪+600萬代言收入）
7. 基沙文（巴塞隆拿） 3300萬（2800萬年薪+500萬代言收入）
8. 加里夫巴利（皇家馬德里） 2900萬（2300萬年薪+600萬代言收入）
9. 羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑） 2800萬（2400萬年薪+400萬代言收入）
10. 迪基亞（曼聯） 2700萬（2400萬年薪+300萬代言收入）
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