NBA｜林書豪棄CBA再追美國夢　公鹿交奢侈稅留字母哥 (17:16)

31歲的林書豪在微博向北京首鋼球迷道別：「自己用了4周來考慮（去留），首鋼對我非常好，但我還有一個NBA夢。」會方亦以長文宣布其離隊消息，感謝其過去1年的貢獻，尊重對方再次追逐NBA夢想的決定。

林書豪雖在去年隨多倫多速龍奪得NBA總冠軍，但奪冠過程中僅屬閒角，及後未獲續約，最終轉戰中國CBA，以外援身分加盟北京首鋼，並助球隊在季後賽殺入4強，僅不敵最終奪冠的廣東東莞銀行，他今季上陣43場，場均貢獻22.4分、5.6個籃板、5.6次助攻及1.9次搶截。季後約滿後，外界已猜測他或無意重返CBA，其後他突申請家鄉中華民國護照並獲批，更令傳聞甚囂塵上。

另外，密爾沃基公鹿當家球星「字母哥」安迪度高安普，在NBA季後賽東岸次圈出局後盛傳有意離隊。據報會方將在當地時間周五與字母哥會面，將會極力挽留對方，向他承諾增兵加強爭冠實力之餘，更會向他開出5年的超級頂薪合約，外界料這將令公鹿的球員薪酬上超出工資帽限額，未來5年或需支付逾2.2億美元（約17億港元）的奢侈稅。

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