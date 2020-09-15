英超丨車路士狼隊齊響勝鼓　藍戰士新兵華拿博得12碼後傷膝（附精華） (11:55)

「車仔」派遣華拿及夏維斯兩名德國隊中場新兵擔正，前者在21分鐘於禁區被出迎的門將馬菲賴恩攔跌，獲判12碼，佐真奴操刀中鵠。白禮頓下半場雖有李安度杜沙特扳平，但佐真奴再交出助攻，列斯占士遠射得手；蘇馬於66分鐘藉一次角球攻勢，為車路士鎖定3：1勝局。

博得極刑的華拿被馬菲賴恩撞傷膝部，賽後需敷冰，他承認忍痛捱足全場：「對方的膝部直接撞中我的肌肉，比賽時一直感到痛楚，有些走動也無法完成。」球隊下周日迎戰利物浦，曾是紅軍獵物的華拿表示：「當然可以上陣，你永遠都會為這種大戰做好準備。我不在乎這小傷，只需一周就痊癒。」林柏特亦滿意兩名新兵表現，又解釋射手基斯甸普列錫缺陣，是上月對阿仙奴的足總盃決賽受傷未癒。

至於狼隊憑魯爾占美尼斯和路曼沙斯在開賽3及6分鐘閃電建功，以2：0輕取錫菲聯，全取3分，為下周二主場對曼城的硬仗壯聲勢。

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