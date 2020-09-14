英超︱林柏特反駁：高普燒錢亦多　英媒：車仔首戰正選平紅軍8.2億 (22:23)

錫菲聯vs.狼隊 now621台 周二凌晨01：00直播

白禮頓vs.車路士 now621台 周二凌晨03：15直播

高普於2015年入主利物浦，至去年及今年領軍取得歐聯和英超冠軍，林柏特說：「在他帶領下，利物浦這些年的水平很高，故事很精彩。你可以看看他們的球員，雲迪積克、法賓奴泰華利斯、拿比基達、沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿，他們都是以非常高的價錢加盟利物浦的。」

高普上周表示：「他們（其他英超球會）的擁有者是國家和寡頭壟斷者，那是事實。我們不是這類球會，亦不可驟然改變，稱『現在要像車路士』。」矛頭直指車路士今夏暫時已花2.3億鎊（約23億港元）招兵買馬，而新兵包括迪姆華拿、夏維斯、薛耶治及芝維爾，惟後二者因傷無緣對白禮頓。此外，「藍戰士」也免費簽入堤亞高施華及馬蘭沙亞。另外，狼隊明晨作客錫菲聯前，46歲葡萄牙籍領隊紐奴與會方簽新約3年。

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