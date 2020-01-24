西甲︱兩代日本國腳會師西甲首仗　久保建英岡崎慎司同場13分鐘和氣收場 (20:00)

久保建英今季由皇家馬德里借至維拉利爾，第二季征戰西甲，新季首仗在球隊踢成1：1下，於77分鐘後備入替，上陣13分鐘只有一次射門機會，未有太多時間表現。反觀升班功臣岡崎慎司，則為侯爾斯卡任正選單箭頭並踢足全場，雖未有入球，但有兩次射門及8次爭頂，表現一如以往拚命，亦令他達成在德甲、英超及西甲都有上陣的成就。雖然同場交手只得13分鐘，但仍引起不少日本傳媒都報道這場「新舊兩代日本國腳對決」。另《馬卡報》報道，西甲伊巴有意羅致英超紐卡素前鋒武藤嘉紀，若成事他將與該隊同鄉乾貴士，與久保及岡崎在西甲聚首。

反觀同樣征戰西甲的韓國隊19歲小將李康仁，上陣71分鐘已交出兩次助攻，協助華倫西亞兩度扳平，球隊最終在主場以4：2反勝利雲特，在新季旗開得勝暫列榜首。

另外，《馬卡報》報道，皇馬上季總收入減少了1.72億歐元（約15.8億港元），《世界體育報》報道，皇家馬德里有意放走或借出不受主帥施丹重用的高薪球星加里夫巴利，並願意支付一半薪金，令英超曼聯及其前東家熱刺均重燃羅致興趣。據報這名31歲威爾斯隊球星年薪高達1500萬歐元（約1.38億港元）。

其他報道：西甲︱美斯離隊不成首戰熱身賽 基沙文偕古天奴建功 巴塞防守陣式取勝

其他報道：法甲丨尼馬講手復出即領紅 稱遭種族歧視 PSG開季兩連敗