港超︱富力明停練一天　會方認場地問題需調整　復賽賽程待政府「拍板」方公布 (18:44)

富力上周六發予足總的信件中指出，若足總今日（14日）尚未有聯賽具體安排，球隊不排除退出復賽、甚至下季港超。富力助理領隊許世競確認事件，並指球會發信後，隨即收到復賽賽程詳情，認為事件總算有進展，但重申會方高層仍保留退出復賽與否的選擇，並對復賽持觀望態度，會給予時間等待收到足總更多正面消息。他補充，會方去信爭取練真草場，故最理想是將軍澳足球訓練中心（FTC），若最終分配到另一仿真草場，「無可避免有所失望，畢竟對訓練改善不大」。

足總主席貝鈞奇表示，已向富力解釋，重申場地並非足總能控制，還望諒解：「爭取場地都辛苦，富力以為厚此薄彼，其實足總無偏心，東方和理文一直都是使用FTC，順利成章續用。傑志回覆未能借出傑志中心予富力操練後，足總現嘗試向政府爭取FTC有第3隊操練，但需諮詢足總醫事顧問容樹恒醫生意見及待衛生署首肯。」他補充，上周五跟民政事務局長徐英偉會面，已反映復賽及未有參加復賽的3隊復操之安排。

港超復賽方面，上月中確認賽程後，據悉各隊近日收到的賽程亦落實場地安排，分別在將軍澳運動場、旺角大球場、香港大球場及小西灣運動場4個場地舉行，足總只待收到政府回覆批准復賽，最快日內將正式公布賽程。據悉首場復賽於下午3時在將軍澳運動場上演，由東方龍獅對傑志揭開序幕，暫定下月12日煞科。3項盃賽決賽於本月底至下月初內舉行，其中打入兩項盃賽的東方龍獅，則需5日內迎戰足總盃及高級組銀牌兩項盃賽。

至於新加盟球員能否註冊參加復賽，貝鈞奇稱，若球員受疫情影響提早終止合約，包括從4支退賽球隊加盟的球員，可成例外獲批參賽。據悉，球會需提供球員解約、欠薪或扣薪證明等文件才有望註冊。東方的費蘭度等從復賽球隊轉會的球員，料無緣復賽；至於由中甲梅州客家加盟富力的徐宏傑，足總已去信國際足協查詢其資格能否參賽。

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