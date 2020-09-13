NBA︱加素爾初生女取名Gianna念摯友　雲妮莎：很想快點抱抱她 (17:20)

加素爾在美國時間周日迎來初生女兒後，在Instagram報喜道：「我們的小生命終於來了！生產過程很順利，我們非常高與。這漂亮的女兒擁有別具意義的名字：Elisabet Gianna Gasol。」高比拜仁和二女兒詹納年初於空難喪生，作為高比的前洛杉磯湖人隊友，加素爾此舉動機不言而喻。

雲妮莎亦對喜訊相當興奮，在Instagram透露自己是小女孩的教母：「恭喜！我愛你們仨！很感動你提出以此紀念我的Gigi，真想快點抱抱小詹娜加素爾。」

加素爾和高比曾一同效力湖人7年，其間合力兩奪NBA總冠軍，交情深厚。自高比年初身故後，加素爾對故友一家照顧有加，4月時高比夫婦結婚19周年，加素爾偕太太向雲妮莎送花；兩家人上月亦一同遊船河，加素爾更在合照加上「#Family」標籤。

此外，NBA季後賽今晨續演西岸次圈，丹佛金塊一度落後最多19分下，以111：98反勝洛杉磯快艇，場數扳平3：3，周三早上在「搶七戰」爭入西岸決賽。金塊中鋒祖傑治獨取34分、14個籃板，查美梅利亦交出21分；快艇的保羅佐治和利安納，則各取33分和25分。

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