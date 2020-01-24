法甲丨尼馬講手復出即領紅　稱遭種族歧視　PSG開季兩連敗 (13:21)

巴黎聖日耳門（PSG）在法甲開咧戰不敵朗斯後，今仗有早前染疫的尼馬及迪馬利亞兩名大將復出，原以為有望爭勝，但馬賽於31分鐘由皮耶開出罰球，泰奧雲接應近射破網，取得全場唯一入球，助球隊9年來首次在聯賽擊敗PSG。

是役火藥味濃，兩軍球員多次衝突，球證上半場已出示5面黃牌，最激烈一次發生在下半場補時階段，PSG的柏利迪斯和馬賽的賓尼迪圖先有推撞，隊友上前調停，亦有多人捲入衝突，球證驅逐PSG的古沙華、里安度柏利迪斯，以及馬賽的佐敦艾馬維、賓尼迪圖，視像裁判（VAR）發現尼馬亦有出手打艾華路蘇比朗頭部，向他補罰紅牌，最終賽事在混亂中完場。

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver! E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

尼馬離場時向第4球證投訴，聲稱被艾華路出言歧視，電視直播聽到他激動喊道：「種族主義，不！」他賽後在Twitter表示：「我唯一後悔的是沒朝他臉上揍一拳，那種族主義者叫我猴子、雜種，然後我被罰了，這是怎麼了？他們呢？」球證全場出示5紅14黃，為法甲的21世紀單場紀錄，PSG亦自1984/85球季後，36年來首次開季兩連敗。

其他報道：西甲︱美斯離隊不成首戰熱身賽 基沙文偕古天奴建功 巴塞防守陣式取勝

其他報道：英超︱華迪兩球助李斯特城炒西布朗 3隊升班馬首戰皆北