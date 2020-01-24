美網丨堤安姆絕地反勝破三巨頭壟斷　膺首名90後大滿貫男單王者（附精華） (11:52)

次號種子堤安姆今早決戰5號種子薩維利夫，爭做首個「90後」大滿貫男單冠軍。堤安姆先以兩盤2：6、4：6落後，但隨即以兩盤6：4、6：3扳平。進入決勝盤，二人互相「破發」爭持至6：6；堤安姆再在決勝局領先6：4，其後錯失兩個決勝分，但仍以8：6驚險封王。

堤安姆自前年首闖法國公開賽決賽，3次在大滿貫決賽落敗，今日終首度高舉獎盃，打破「三巨頭」壟斷近13項大滿貫的走勢，令網壇自2014年後再有大滿貫新王，並以27歲之齡成為11年來最年輕的大滿貫男單盟主。他也是71年來首人在美網決賽落後兩盤下後上封王，為公開賽年代第一人。

今仗和好友薩維利夫激戰4小時2分鐘，堤安姆奪冠後謙稱希望能有兩個冠軍，和對方共享榮耀，並稱是憑信念撐到最後：「這是大滿貫決賽，一定要有信念，當我破發時，信念便愈來愈強，而我相信薩維利夫亦一樣。」

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