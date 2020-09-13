F1︱兩紅旗無阻平治反彈奪冠亞　紅牛艾邦首奪季軍　法拉利主場失威 (23:53)

由於今年的疫情，由法拉利擁有的意大利梅哲路賽道獲補上，首辦F1分站。排第3起步的紅牛車手韋斯塔本，開賽即捲入上站冠軍加斯利的意外，齊齊退賽。安全車帶領數圈後賽事重開，車龍中後段的辛尼斯、拉迪菲等再連還碰撞，令賽事暫停逾25分鐘。咸美頓第2次起步趕過保達斯帶到尾，最終贏得第90場冠軍。紅牛另一車手艾邦則趁賽點的史度爾自炒，以及第3次賽事重開後趕過列斯亞度，首奪季軍上頒獎台。主場迎來第1000場格蘭披治賽事的法拉利繼續低迷，早段曾進佔第3的陸奇尼，與隊友維迪分別以第8及10名完成。

較早時間開始的F2則由龍加特勝出分站，「星二代」米克舒密加總成績領先8分；F3煞科戰則由澳洲車手派斯迪贏得總冠軍。

世界電單車錦標賽（MotoGP）方面，SRT車手莫比迪利揚威聖馬力諾站，首奪分站冠軍。隊友昆達拿路未能完賽，將總成績領先拱手讓予今站第7的迪維斯奧蘇。後者所屬的Ducati車隊，宣布Moto2車手巴斯坦連尼明年升班。

其他報道：西甲︱美斯離隊不成首戰熱身賽 基沙文偕古天奴建功 巴塞防守陣式取勝

其他報道：英超︱華迪兩球助李斯特城炒西布朗 3隊升班馬首戰皆北