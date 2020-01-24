NBA季後賽︱湖人淘汰火箭　10年來首闖西岸決賽　占士稱為奪冠而來(附精華) (19:53)

火箭主將丹尼侯斯日前因違防疫禁令，被指帶女檢疫員入酒店房而被逐出「泡泡園區」。球隊在這名射手兼防守專家缺陣下持續不振，今早來到雙方第5戰，湖人由頭帶到尾以119：96大勝，場數贏4：1晉級，自2010年以來首次殺入西岸決賽。勒邦占士為湖人貢獻全隊最高29分、11個籃板及7次助攻，賽後道：「朝着總冠軍進發，穿起紫金戰衣贏下錦標，這就是我來到這裏的原因。」

至於火箭主帥迪安東尼季後約滿成自由身，據報雙方仍未就續約達共識，但外界料其留隊機會較大，而陣中頭號球星夏登則開腔希望對方留效。

另外，日前在季後賽東岸次圈出局的密爾沃基公鹿，陣中星將「字母哥」安迪度高安普，日前在社交網取消追蹤隊友及球會，被指有意離隊。據報這名下季約滿的25歲希臘籍前鋒，將在短期內與管理層會面商討去留。

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